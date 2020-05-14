بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 41% لمواطنين و59% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 2020/05/14م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 19051 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.
156 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 2020/05/14م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 19051 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.