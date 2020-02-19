غدًا.. "أخضر السلة" يواجه قطر في افتتاح التصفيات الآسيوية

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، غدًا الخميس، أولى مبارياته في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية أمام نظيره القطري عند الساعة 7:15 مساءً على صالة مدينة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي تشهد أولى المباريات الرياضية التي تقام عليها وتتسع لعشرة آلاف شخص، وسيخوض المباراة الثانية له في الصفيات يوم الأحد القادم مع نظيره سوريا على نفس الصالة للتصفيات.

وتُعد هذه المرحلة التصفيات الأخيرة بعد أن تجاوز المنتخب السعودي الأولى والثانية بنجاح وقدم مستويات رائعة وضعته كمرشح قوي للتأهل للتصفيات النهائية.

وكان "الأخضر" قد استطاع أن يكسب المنتخب القطري في آخر مواجهة جمعت الفريقين بفارق جيد من النقاط، في البطولة الخليجية التي استضافتها الكويت وتُوّج الأخضر ببطولتها.