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في هجوم نفذته القوات على الميليشيا في صعدة

شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.

ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران