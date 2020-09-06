شاهد فيديو الضربة الموفقة... "التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.
ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
في هجوم نفذته القوات على الميليشيا في صعدة
استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية، معسكرًا حوثيًا ونتج عنه هلاك عشرات الإرهابيين في صعدة.
ورصد مقطع فيديو استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف اليوم وهلاك أكثر من ١٠٠ عنصر إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران