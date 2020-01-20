المزيد من الدول الأوروبية تدعم مهمة تأمين مضيق هرمز من الأخطار الإيرانية

فرنسا أعلنت انضمام 5 دول جديدة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لاقت دعمًا سياسيًا من المزيد من الدول.

وبينت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن المهمة البحرية صارت تحظى بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، فضلاً عن فرنسا، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت هولندا والدنمرك واليونان وفرنسا قد عبرت في السابق عن دعمها للمهمة.

ومضيق هرمز طريق شحن حيوي للنقل الدولي تأثر باستهداف إيران للعديد من ناقلات البترول في الخليج ومضيق هرمز.