مطار نيويورك للمسافرين هذا الأسبوع.. راجعوا حجوزاتكم وإلا خسرتم التذاكر

تعيش الولايات المتحدة حاليًا، أجواء عاصفة ثلجية عاتية قادمة من الجزء الشمالي الشرقي للبلاد، ووصلت الثلوج إلى مستويات عالية يمكن أن تبلغ 90 سنتمترًا في نيويورك، واعتبر رئيس بلدية المدينة أن من المرجح أن تكون هذه العاصفة أكبر عاصفة تشهدها نيويورك في تاريخها حسب "السي إن إن".

وتسببت العاصفة التي تتحرك بسرعة، في تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة، وأصابت الحركة بالشلل منذ يوم الأحد، وربما تستمر حتى نهاية الأسبوع.

ونقلت "بلومبرج" عن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس أن العاصفة العابرة للقارات، التي تسببت في هطول ثلوج وهبوب رياح عاتية على سهول الغرب والشمال الأمريكي، قد وصلت إلى نيويورك، وقد أصدرت سلطات الطيران بمطار جون كيندي بنيويورك تنبيهًا مرتفعًا للمسافرين والقادمين إلى المدينة خلال هذا الأسبوع، بمراجعة الحجوازات؛ حتى لا يتم خسارة قيمة التذاكر.

ووفقًا لموقع «فلايت أوير» الإلكتروني، تم إلغاء أكثر من 680 رحلة من وإلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تأجيل 4200 رحلة أخرى.

وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تَضررت جراء العاصفة، وفي السعودية تنطلق رحلتان يوميًّا إلى نيويورك مباشرة من الرياض وجدة، عبر الخطوط السعودية والأميريكية.