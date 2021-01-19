المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المصاب لم تظهر عليه أعراض ويوجد تحت العزل الصحي بالدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن منظومة الرصد الوبائي سجلت أول حالة إصابة مؤكدة في المغرب بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالة المؤكدة رصدت بميناء طنجة- المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا.

وحسب البيان فإن المصاب لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليًا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقًا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المملكة.

وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة. كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيًا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط، بكل وطنية ومسؤولية، في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة المغربية.

