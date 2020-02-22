"كاريلي": فخور بما قدَّمه لاعبو الاتحاد.. وهذا سبب تغيير "رومارينهو"

أشاد المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، بالروح التي ظهر عليها لاعبو فريقه أثناء مواجهتهم الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه سعيد بالروح الجيدة التي ظهر بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق يملك عناصر جيدة للغاية، وأنه في قادم الأيام ستتحسن نتائج الفريق كثيرًا.

وعن تغييره اللاعب رومارينهو قال إن تغييره اللاعب رومارينهو جاء بسبب معاناته من وعكة صحية، مشددًا على أنه لاعب رائع، وسيكون أفضل في المرات القادمة.

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "نفكر حاليًا في لقاء الشباب السبت المقبل في الدوري على ملعبنا بالجوهرة، وسنبدأ العمل طوال هذا الأسبوع لهذه المباراة، واللقاءات المقبلة".