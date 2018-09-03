تعرّف على 4 حيل للسفر على درجة رجال الأعمال بـ"أقل ثمن"

قدّمها موقع متخصص وإحداها "كن أنيقاً ومهذباً وسافر وحدك"

كشف موقع أسترالي خاص بالسفر الجوي، عن الكيفية التي يمكن بها للمسافر على الدرجة الاقتصادية أن يحظى بمقعد في درجة الأعمال بدون أن يدفع مبالغ إضافية.

ويحلم كثير من المسافرين جواً على الدرجة الاقتصادية، بأن يتمكنوا يوماً من قضاء رحلة جوية طويلة في مقعد في درجة الأعمال في الطائرات، بعيداً عن إزعاج والمقاعد الضيقة؛ وحيث الاستمتاع بالهدوء والمساحة والخدمات المميزة.

ونقلت "سكاي نيوز" اليوم عن موقع "سكاي سكانر" الأسترالي المتخصص: هناك أربع حيل للاستمتاع بالسفر في درجة الأعمال، من أجل الوصول إلى الوجهات مع الاستمتاع بكامل النشاط والراحة.

مقعد بدرجة رجال الأعمال في المزاد

وأضاف الموقع: لا يعي كثير من المسافرين جواً أنهم يمكنهم الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال من خلال العروض التي توفرها بعض خطوط الطيران؛ للارتقاء بتذاكرهم إلى درجة الأعمال خلال نظام المزاد على الإنترنت لمسافري الدرجة الاقتصادية.

ولسوء الحظ؛ فإن هذا الأمر ليس مضمونا؛ لكن إذا نجح أحد المسافرين بذلك، فإنه يمكنه الاستمتاع بمقعد في درجة الأعمال مقابل تذكرة للدرجة الاقتصادية.

وهناك العديد من الشركات التي توفر هذه العروض على مواقعها على الإنترنت، كما أن هناك عروضاً أخرى تتعلق بخيار دفع مبلغ إضافي محدد للحصول على ترقية للتذكرة.

وأشار الموقع إلى أن صيغة الفوز بهذه الترقية قد تبدو غامضة بعض الشيء؛ خاصة أن بعض الشركات لا تعلن أسماء الفائزين بهذه الترقيات.

وبالنسبة إلى شركات مثل "كانتاس" الأسترالية؛ يمكن للمسافرين الحصول على الترقية بعد أن تتم دعوتهم بواسطة رسالة بالبريد الإلكتروني؛ أما للمسافرين على خطوط "فيرجن" الأسترالية؛ فإن عرض التقدم للحصول على ترقية للتذكرة متاح بالبريد الإلكتروني لعدد محدود من المسافرين.

الترقية بواسطة برامج المكافآت والنقاط

وقال موقع "سكاي سكانر": يتمتع معتادو السفر، بفرص أكبر للحصول على تذاكر مجانية على درجة الأعمال باستخدام النقاط المجمعة.

وأضاف: "كانتاس" و"فيرجن"، لديهما برامج مكافآت وتحويل نقاط تسمح لمن لديه عدد معين من النقاط "الأميال" أن يشتري تذاكر الأخرى (تبادل التذاكر).

وأردف: الحذر واجب؛ لأن هذا يعني إنفاق الكثير من الأموال قبل الحصول على تذكرة درجة الأعمال، للسفر إلى لندن على سبيل المثال.

وتابع: يمكن للمشترين بواسطة بطاقات الائتمان، الحصولُ على مزيد من النقاط والأميال الجوية، التي يمكن تحويلها إلى تذاكر سفر؛ لكن ينبغي الحذر أيضاً من قيمة الفائدة المترتبة على الإنفاق بواسطة هذه البطاقات.

الانتظار حتى بيع تذاكر درجة الأعمال

ولفت موقع "سكاي سكانر" إلى إمكانية الانتظار إلى حين تقديم شركات الخطوط الجوية عروضاً خاصة لدرجة اللأعمال على مواقعها، للحصول على أفضل المقاعد.

وقال: أفضل وسيلة لمعرفة متى سيحدث ذلك؛ هي الاشتراك في النشرات التي توفرها معظم خطوط الطيران، ومتابعة أمور مثل الصفقات على التذاكر الخاصة، التي غالباً ما يتم توفيرها للمشتركين ومعتادي المسافرين قبل أي مسافر آخر.

ونصح الموقع المسافرين جواً بالاشتراك في صفحات الخطوط الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة أي عروض متاحة.

كن أنيقاً ومهذباً وسافر وحدك

وأوصى الموقع بأن يرتدي المسافر ملابس أنيقة كما لو أنه يسافر على درجة الأعمال بالفعل.

وأضاف: هذا الأمر ضروري لأن الفرص تزداد لترقية تذكرته إلى درجة الأعمال أثناء الصعود إلى الطائرة، وشركات الطيران تأخذ في الاعتبار المنظر العام للمسافر، وأنه ربما يكون ملائماً للسفر على درجة الأعمال.

وربما إذا سأل المسافر الأنيق، بصورة لبقة ومهذبة، عن إمكانية الحصول على تذكرة رجال أعمال؛ فإنه قد يكون محظوظاً للحصول عليها.

وتزداد الفرصة إذا كان مسافراً وحيداً؛ ذلك أن الترقية قد تكون متاحة لمسافر واحد وليس لأكثر من مسافر.

ومن النصائح الأخرى، أن العديد من شركات الطيران تعلن عن تخفيضات على أسعار تذاكر درجة الأعمال، والبحث عن مثل هذا الأمر متاح عبر مواقع شركات الطيران المختلفة.

وهناك شركات رخيصة نسبياً توفر تذاكر درجة أعمال بأسعار أرخص من غيرها؛ مثل "سكووتبز" التابعة للطيران السنغافوري، و"جت ستار بزنيس".