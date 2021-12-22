وزارة الثقافة تنظم الحفل الختامي لمبادرة "عام الخط العربي"

يقام في المتحف الوطني بالرياض

تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنظم وزارة الثقافة اليوم، الحفل الختامي لمبادرة "عام الخط العربي"، والذي سيقام في المتحف الوطني بالرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وجمعٌ من المثقفين والمهتمين، لتسليط الضوء على منجزات المبادرة وتكريم المساهمين في إنجاحها.

وسيشهد الحفل استعراضاً لأبرز ما حققته المبادرة النوعيّة على مدى 2020 و2021، من أنشطة وفعاليات وتعاونات مشتركة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، إلى جانب المحافل المحلية والدولية التي شاركت المبادرة فيها داخل المملكة وخارجها، وإطلاق العديد من ورش عمل ومنصات لتعليم فنون الخط العربي، التي توّجت بتسجيل عنصر الخط العربي في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو بمبادرة وقيادة المملكة وبالتعاون مع 15 دولةٍ عربية.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت مبادرة عام الخط العربي في 2020 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" ثم مددتها لعامٍ إضافي، وذلك لخدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وتضمّنت المبادرة مشاريع ومبادرات عديدة من بينها إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على مركز دار القلم للخط العربي في المدينة المنورة، وجعله منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، إضافة لدعم منصة "الخطاط" التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه، وفعاليات متنوعة شملت جداريات الخط العربي، وحملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية، وختم الجواز، والطوابع البريدية، وغيرها.