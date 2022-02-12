ضمن فعاليات "موسم الرياض".. مياه "رست" تشارك في معرض "صُنع في السعودية"

تنظّمه الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من "١٣ - ١٦" فبراير الجاري

تشارك شركة مياه رست في معرض "صُنع في السعودية" ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه، في واجهة الرياض، خلال الفترة من (١٣ - ١٦) من شهر فبراير الجاري بجناح رقم E66.

ويهدف المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من (150) شركة وطنية من مختلف القطاعات، إلى تكثيف الجهود لتكون السلع والخدمات السعودية الخيار المفضَّل محليًا وعالميًا، إذ يعمل المعرض على استقطاب الخبرات العالمية التي تسهم في ازدهار الصناعات المحلية والارتقاء بمستواها، مع توفير الفرص الاستثمارية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إبراز جهود الأيدي العاملة المتمكنة ذات المهارة، وتطوير الصناعات السعودية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار بدءاً من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتستخرج شركة رست، مياهها من آبار جوفية تُعَدُّ من أفضل المصادر الطبيعية والنقية المتوافرة في المملكة، إذ تشكّل محافظة وادي الدواسر مصدراً للمياه النقية؛ لخلوها من التعرُّض لعوامل التلوث.

وأُسست شركة رست للمياه المعبأة المحدودة، بمحافظة وادي الدواسر، في العام الميلادي (٢٠١٤)، لتكون بذلك؛ من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتم تشييد مصنعها على أحدث التقنيات المتطورة، إضافة إلى وحدة معالجة متطورة خاصة بالمياه تعمل على تنقيتها في مختبرات متطورة ذات مقاييس جودة مرتفعة، فضلًا عن إعداد صالات الإنتاج والمقار على أحدث معايير الجودة العالمية.