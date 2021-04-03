صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

ما العلاقة بين نقل الملوك وحادثي قناة السويس والقطار؟

من القاهرة قدمت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، تحقيقًا يرصد جانبًا غريبًا وطريفًا لموكب نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في مدينة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": تحت عنوان "مصريون يخشون (لعنة الفراعنة) مع اقتراب موكب المومياوات"، يقول التقرير: تُقيم مصر اليوم السبت "موكبًا ذهبيًّا" لنقل مومياوات ملوك مصر القديمة إلى متحف جديد في القاهرة.

ويجوب الموكب الذي يضم مومياوات 18 ملكًا وأربع ملكات، شوارع القاهرة بدءًا من الساعة 6 مساءً في أجواء احتفالية.

ويقول كاتب التقرير ديفيد جي روز: إن عددًا من المصريين المؤمنين بالخرافات أعربوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوف من أنّ نقل المومياوات سيلقي باللعنة على بلادهم.

ويضيف أن بعضهم ربط بين نقل المومياوات بسلسلةٍ من الكوارث في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع، وحادث قطار دامٍ، وانهيار دام لمبنى سكني في القاهرة.

ومن بين المومياوات التي سيتم نقلها: مومياء الملك رمسيس الثاني (الذي حكم من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد)، ووالده سيتي الأول (1290-1279 قبل الميلاد)، والملكة ميريت آمون الأخت الكبرى لأمنحتب الأول وزوجته (1526 - 1506 قبل الميلاد)؛ بحسب وزارة السياحة المصرية.

ويأتي الموكب لنقل المومياوات من مقرهم الحالي الذي تم بناؤه عام 1902، إلى معرض جديد تمامًا في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بالقاهرة القديمة، الذي تم تصميمه ليحاكي وادي الملوك في الأقصر حيث دفن الملوك في الأصل.

وسيعرض المتحف الجديد المومياوات إلى جانب توابيتهم الأصلية وفي بيئة يتم التحكم فيها بالمناخ للمساعدة في الحفاظ عليها.