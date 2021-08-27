أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.
ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.
أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:
الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الشنيف يعتذر للجماهير النصراوية.
رومارينيو هدّاف بطولة الأندية العربية.
بدء مسلسل إقالة المدربين في الدوري السعودي.. التعاون يفسخ عقد مدربه "نيستور إل مايسترو" بالتراضي.
أخضر كرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.
وزارة الرياضة تعلّق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتحيل المسؤولين للشؤون القانونية.
أول ارتدادات زلزال خسارة لقب البطولة العربية.. الاتحاد يقيل كاريلي.
"الانضباط والأخلاق" تغرّم الهلال والأهلي والشباب
تحضيراً لمواجهتَي فيتنام وعُمان.. "رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.
وزير الرياضة يكلّف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد".
113 مليون ريال عجز في ميزانية النصر.
الأهلي يقدّم احتجاجاً على هدف ضمك.
تعرَّف على أغلى 10 لاعبين في العالم فوق الثلاثين.
ليفربول يمنع صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.
الزمالك بطلاً للدوري المصري.
قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا.
كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.
ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.
أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:
الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الشنيف يعتذر للجماهير النصراوية.
رومارينيو هدّاف بطولة الأندية العربية.
بدء مسلسل إقالة المدربين في الدوري السعودي.. التعاون يفسخ عقد مدربه "نيستور إل مايسترو" بالتراضي.
أخضر كرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.
وزارة الرياضة تعلّق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتحيل المسؤولين للشؤون القانونية.
أول ارتدادات زلزال خسارة لقب البطولة العربية.. الاتحاد يقيل كاريلي.
"الانضباط والأخلاق" تغرّم الهلال والأهلي والشباب
تحضيراً لمواجهتَي فيتنام وعُمان.. "رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.
وزير الرياضة يكلّف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد".
113 مليون ريال عجز في ميزانية النصر.
الأهلي يقدّم احتجاجاً على هدف ضمك.
تعرَّف على أغلى 10 لاعبين في العالم فوق الثلاثين.
ليفربول يمنع صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.
الزمالك بطلاً للدوري المصري.
قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا.