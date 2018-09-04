إزالة أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراض حكومية بالقصيم

شملت مدناً ومحافظات المنطقة وعلى مدى 4 أشهر

أزالت أمانة وبلديات منطقة القصيم أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراض حكومية متفرقة في مدن ومحافظات منطقة القصيم، وذلك خلال أربعة الأشهر الماضية، وبمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم لحماية الأراضي الحكومية من التعديات، وإحكام السيطرة عليها، وإبقائها للصالح العام.

وتشمل أعمال الرقابة على الأراضي: تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال أعمال الرفع المساحي وأعمال الربط الإلكتروني للمواقع التي تم إزالة التعديات عنها لمتابعة عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المواطنين في حال رصد حالة تعد على أراض حكومية الإبلاغ بالاتصال على الرقم 940.