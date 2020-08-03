رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا

طمأن الحكومة

ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال المجلس في التغريدة: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا"، وفقًا لـ"رويترز".

ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.