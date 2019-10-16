شاهد.. "الأخضر" يتصدر بطاقة كفاءة الثلاجات.. "اختر لونك"

لتسهيل عملية اختيار اللون المرشّد للاستهلاك

نجح المصمّمون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في تسهيل عملية اختيار اللون المرشّد للاستهلاك على ملصق البطاقة؛ حيث تقع الأعين مباشرة على "الأخضر" بدرجتَيْه الغامق والفاتح، بعد تغييرها من النجوم إلى المستويات والأحرف الهجائية.



وتضم البطاقة معلومات مختلفة عن منتج الثلاجات؛ حيث يوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز، ويقاس بالكيلو واط لكل ساعة، وأيضاً سعة التخزين للثلاجة وتقاس باللتر أو قدم مكعب، ومثلها لسعة التخزين المجمد.



وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد أطلق حملة "بدلناها" #اختر_لونك، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم "بطاقة كفاءة الطاقة دليلك للتوفير"، وكذلك رفع الوعي لتغيير البطاقة إلى الشكل الجديد، وستستمر الحملة طوال شهر أكتوبر، وتتخلّلها معارض للجمهور في أشهر مولات الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية.



ووفق البرنامج فهناك 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات؛ حيث بدأت الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة منذ شهر سبتمبر للعام 2019م، وأصبحت أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي: "أ، ب، ج، د، هـ، و، ز".