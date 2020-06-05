"التجارة": استمرار السماح لمحلات التجزئة والجملة بجدة بممارسة نشاطها

عبد الملك سرور: أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين استمرار محلات بيع التجزئة والجملة في ممارسة الأنشطة التجارية وخدماتها خلال أوقات السماح بالتجول مبيناً أنه يدخل من ضمنها وكالات السيارات والصيانة.

وأضاف الحسين أنه مسموح لها الاستمرار بالعمل أوقات السماح وذلك بعد العودة لتطبيق الإجراءات المشددة على مدينة جدة من ١٤ شوال حتى ٢٨ شوال ١٤٤١هـ، ويستثنى من ذلك الحراج.

وأشار إلى أنه سيسمح للمحلات والأسواق التجارية في الاستمرار بالعمل بعد ساعات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل أو الأسطول الخاص بها مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الخاصة بذلك.