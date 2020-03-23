شاهد.. الحمام يلاحق المارة في شوارع إسبانيا بعد حظر التجوال بحثاً عن الطعام

تعد ثاني أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس بعد إيطاليا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطيور الحمام في مملكة إسبانيا وهي تلاحق المارة طلباً للطعام بعد فرض حظر التجول وخلو الشوارع من الباعة والناس الذين كانوا يطعمونها في منظر مثير تم تداوله بنطاق واسع.

يشار إلى أن إسبانيا قررت فرض حظر التجوال لمدة 15 يوماً، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكانت إسبانيا أعلنت عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.


وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس بعد إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف إصابة.

إسبانيا الحمام حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:06 AM

تعد ثاني أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس بعد إيطاليا

شاهد.. الحمام يلاحق المارة في شوارع إسبانيا بعد حظر التجوال بحثاً عن الطعام

عبدالله العنزي

الرياض

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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطيور الحمام في مملكة إسبانيا وهي تلاحق المارة طلباً للطعام بعد فرض حظر التجول وخلو الشوارع من الباعة والناس الذين كانوا يطعمونها في منظر مثير تم تداوله بنطاق واسع.

يشار إلى أن إسبانيا قررت فرض حظر التجوال لمدة 15 يوماً، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكانت إسبانيا أعلنت عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.


وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس بعد إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف إصابة.

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إسبانيا الحمام حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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