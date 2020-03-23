روسيا تستخدم الهواتف المحمولة في تعقب المخالطين لمصابي "كورونا"

الأجهزة ستمرر المعلومات إلى مقر خاص بمكافحة الفيروس

أمهل رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين اليوم (الاثنين)، السلطات خمسة أيام لتطوير نظام لتعقب الذين خالطوا أي شخص أصيب بفيروس كورونا، وذلك باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي بالهواتف المحمولة.

ووفق النظام الجديد سيستقبل الناس معلومات إذا خالطوا شخصاً مصاباً بالفيروس وستمرر المعلومات ذاتها إلى مقر إقليمي خاص أنشئ لمكافحة الجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الكرملين أن الإجراء قانوني وجزء من إجراءات تتخذها روسيا لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

من جهتها، ذكرت وزارة الاتصالات أن الإجراء سيتيح تنبيه المواطنين عبر الهاتف إذا خالطوا شخصاً يعاني من فيروس كورونا المستجد، ويبعث لهم برسائل بضرورة اتباعهم العزل الذاتي.

وسيتعقب الإجراء المواطنين الذين على صلة بمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، بناء على معلومات من شركات تشغيل الهواتف المحمولة عن الموقع الجغرافي للهاتف المحمول لشخص معين.

وهناك 438 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في روسيا التي حظرت بشكل مؤقت دخول الأجانب للحد من انتشار الفيروس وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية.