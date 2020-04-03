زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا

لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

زلزال تركيا

3

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 01:17 PM

لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,793

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

زلزال تركيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020