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لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.