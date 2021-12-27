بعد غياب أكثر من 3 أشهر.. "العويس" يعود أساسياً في قائمة الأهلي

بعد غياب لأكثر من 90 يوماً، يعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، حيث يتقدم فريقه أمام نظيره الرائد، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأعلن مدرب الأهلي "هاسي" التشكيلة الأساسية التي ستواجه الرائد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: أليوسكي - دانكلير - عبدالباسط هندي - محمد خبراني.

الوسط: نوح الموسى - علي الأسمري - محمد المجحد - حسين المقهوي - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: هيثم عسيري.