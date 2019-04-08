"المغرِّد الأصلي" .. "تويتر" تجهّز تحديثاً سيقلب الموقع رأساً على عقب

"الإندبندنت" البريطانية تنشر تقريراً قبل طرحها بصورة رسمية قريباً

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تعتزم إطلاق تحديث جديد سيقلب الموقع رأساً على عقب وسيغيّر من طريقة التعامل معه بصورة كاملة.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول التحديثات الجديدة، التي تختبرها "تويتر" حالياً قبل طرحها بصورة رسمية لكل المستخدمين في وقتٍ قريب.

وتنوي "تويتر" أن تطرح في تلك التحديثات ميزة جديدة، يمكنها أن تسهّل من متابعة المحادثات على منصتها، عن طريق وضع "تسمية" للردود، ووضع تسمية لـ "التغريدة الأصلية".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "تويتر" ستشير خلال التحديثات الجديدة إذا ما كانت تلك هي "التغريدة الأصلية" التي سيطلق عليه اسم "المؤلف"، أو أنها مجرد رد على تلك التغريدة التي سيطلق عليها اسم "رد".

وستسهم تلك الميزة الجديدة في متابعة المستخدمين للتغريدات ومتابعة ردودها، خاصة إذا ما طالت تلك المحادثات والردود.