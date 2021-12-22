"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.