أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها

ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.

0

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 12:13 PM

ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين

أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عنيزة

0 698

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021