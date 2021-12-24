معيار عودة الحجْر.. ارتفاع منحنى "كورونا" الوبائي بالمملكة و"وقاية" توضح

"القويزاني": الجرعة التنشيطية من اللقاح تقاوم المتحور أكثر 25 مرة.. سارعوا

توقّع مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور عماد المحمدي أن تشهد المملكة خلال الأسابيع القادمة ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وبيّن، في مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، أن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وازدياد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة، لافتاً إلى أن الحالات في الوقت الحالي لا تزال قليلة.

ونوّه على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي ولبس الكمامة دائمًا سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، خاصةً الأماكن المزدحمة، إضافة إلى أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

وكان الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، قد أشار إلى أن المتحور "أوميكرون" تم رصده عالميًّا في أكثر من 94 دولة، من ضمنها أكثر من 29 دولة سجلت انتشارًا مجتمعيًّا، لافتًا إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ 34902 حالة تم رصدها والإبلاغ عنها، منها نحو 88% في قارة أوروبا، وأن متحور "دلتا" ما زال هو السائد، وبلغت نسبة متحور "أوميكرون" من العينات التي تم عمل التسلسل الجيني لها 5.4%.

وأضاف أن متحور "أوميكرون" يمتلك قدرة عالية على النمو وإحداث الإصابات الثانوية مقارنةً بمتحور "دلتا"، مؤكدًا أن البيانات والدراسات العلمية الحالية تفيد بأن الجرعة التنشيطية من اللقاح تقاوم المتحور أكثر من 25 مرة من جرعتين فقط؛ مما يبين أهمية المسارعة إلى أخذ الجرعة التنشيطية.

وأوضح أنه بناءً على المستجدات الوبائية فإن "وقاية" توصي بتجنّب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، خصوصًا إلى الدول عالية المخاطر وفقًا لتقييم المخاطر الدولي لفيروس "كورونا" المنشور على موقع "وقاية"، وتجنّب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام بعد العودة من السفر، والالتزام بارتداء الكمامة طيلة الوقت، وتجنب زيارة الأماكن العامة والمزدحمة أثناء السفر وبعد العودة منه، بالإضافة إلى المسارعة إلى عمل مسحة في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أننا بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الأيام الماضية، وهو أمر مقلق، في حين أن عدد الحالات الحرجة في استقرار، مؤكدًا ضرورة المحافظة على مستوى المناعة في الجسم، والتصدي للفيروس ومتحوراته من خلال الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، مشيرًا إلى أنه مع ذلك لا بد من التقيد بجميع الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة.

ولفت "العبدالعالى" إلى قرب إطلاق حملة إعطاء اللقاح لمن هم فوق 5 سنوات، مبينًا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، وقد استكمل التحصين 22 مليونًا و900 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي مزيدًا من الاطمئنان والمأمونية نجني ثماره، ولله الحمد.