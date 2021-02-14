مصر تسجِّل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 134638 ومغادرتهم المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى أمس.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 600 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 173202 حالة، من ضمنهم 134638 حالة تم شفاؤها، و9935 حالة وفاة.