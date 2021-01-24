السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام"

هيئة النقل: دون تقيد بشرط العمر التشغيلي مع الالتزام بمتطلبات السلامة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

الهيئة العامة للنقل

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 09:02 AM

هيئة النقل: دون تقيد بشرط العمر التشغيلي مع الالتزام بمتطلبات السلامة

السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

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الهيئة العامة للنقل

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