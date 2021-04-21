فريق طبي ببيشة ينقذ سيدة من خطورة حمل خارج الرحم ونزيف داخلي

تدخل جراحياً لاستئصاله بواسطة المنظار وإيقاف النزيف بلا مضاعفات

‬تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، من إنقاذ سيدة في العقد الثاني من عمرها تعاني وجود حمل خارج الرحم مع نزيف داخلي.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم عمل الفحوصات اللازمة للمريضة؛ للتأكد من صحتها وتبين من خلال الفحوصات وجود حمل خارج الرحم ونزيف داخلي، وتوافق رأي الفريق على إجراء تدخل جراحي، وتم استئصال الحمل خارج الرحم بواسطة المنظار وتم إيقاف النزيف بدون أي مضاعفات.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور أحمد النويصر، والدكتور إبراهيم طلعت، والدكتور حميد بو قطوف وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية.