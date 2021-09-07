خادمة تنحر طفلها فور ولادته في الكويت

جريمة بشعة أثارت ردود فعل غاضبة

أقدمت خادمة هندية تعمل لدى إحدى الأسر الكويتية، على نحر طفلها لحظة ولادته، بمنزل كفيلها في منطقة سعد العبدلله.

وأثارت هذه الجريمة البشعة ردود فعل غاضبة وسط المجتمع الكويتي، مستنكرين فعلتها المُشينة بحق طفلها وتجردها من الأمومة والإنسانية.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال مسؤول أمني: إن مواطنًا أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام خادمته البالغة 39 عامًا بنحر مولودها فور ولادته، فتوجه رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام إلى المنزل، وجرى ضبط الخادمة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفى إلى إدارة الطب الشرعي.

ولم توضح الصحيفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة، والذي ستكشف عنه التحقيقات الجارية.