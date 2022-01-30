"الحصيني": حالة ممطرة تبدأ غدًا الاثنين تشمل مناطق عدة في المملكة

تتأثر بها مناطق في مكة المكرمة والقصيم والباحة

توقَّع خبير الطقس والمناخ والباحث البيئي عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله- من غدٍ الاثنين 1443/6/28هـ.

وأشار "الحصيني" إلى أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء، والمحمل، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والمجمعة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الشمالية، يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

الأرصاد حالة الطقس

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 06:07 PM

تتأثر بها مناطق في مكة المكرمة والقصيم والباحة

"الحصيني": حالة ممطرة تبدأ غدًا الاثنين تشمل مناطق عدة في المملكة

منصور الشلاقي

الرياض

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توقَّع خبير الطقس والمناخ والباحث البيئي عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله- من غدٍ الاثنين 1443/6/28هـ.

وأشار "الحصيني" إلى أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء، والمحمل، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والمجمعة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الشمالية، يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

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