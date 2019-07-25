إعلان نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول"

من خلال إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول".

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول، يمكن الدخول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

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25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 02:47 PM

من خلال إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

إعلان نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول".

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول، يمكن الدخول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

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