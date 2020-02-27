"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة

قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.