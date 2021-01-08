"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

أتمّت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويسهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
ضمن جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
أتمّت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويسهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.