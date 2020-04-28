المالكي لـ"سبق": الإفطار والإمساك والصلوات في مساجد أضم حسب تقويم أم القرى

نفى ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تفاوت في التوقيت

أوضح فضيلة الشيخ محمد بن حسن المالكي، إمام وخطيب جامع أضم الكبير، أن جميع المساجد بالمحافظة ملتزمة بتوقيت أم القرى في جميع الصلوات والإفطار والإمساك؛ إذ يتوافق التوقيت مع أذان الحرم المكي الشريف، وأن ما يتداوله بعض الناس بغير تثبُّت، ويتناقلونه في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تفاوت في التوقيت، خاصة في وقتَي صلاتَي الفجر والمغرب حين الإمساك والإفطار، لا صحة له.

جاء ذلك بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأحد التقويمات التي توضح أن محافظة أضم لها توقيت مختلف عن توقيت الصلوات في مكة المكرمة؛ ما جعل أهالي المحافظة يتساءلون عن صحة وقت إفطارهم وإمساكهم.

وأضاف الشيخ المالكي: هذه الشائعات تتكرر في كل عام، وتنتشر بين الناس. مؤكدًا أنه خاطب العام الماضي فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة المقدسة، التي وجَّهت أئمة المساجد بمحافظة أضم بالعمل بتقويم أم القرى، واعتماده في كل الصلوات، وفي الإمساك والإفطار.