تعرّف على تفاصيل الأحكام الصادرة على خلية الـ14: قتل الأول والثاني .. وسجن وإبعاد الآخرين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائياً بحق 14 متهمًا جميعهم سعوديي الجنسية ماعدا المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والمتهم الثاني عشر (سوداني الجنسية)، وذلك بعد ثبوت إدانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436هـ أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية وشروع المتهمين الأول والثاني في استهداف أحد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن وتصوير المتهم الثاني لعملية تنفيذ الجريمة وتأييد بعضهم لتنظيم داعش الإرهابي والتستر على الجريمة وعدة تهم متفرقة.

وقد قررت المحكمة قتل المدعى عليهما الأول والثاني تعزيراً لقاء ما أدينا به، كما قررت سجن المدعى عليه الرابع عشر بمدة 15 سنةً وسجن المدعى عليه الخامس مدة 11 سنةً وسجن المدعى عليه الثالث عشر مدة 9 سنوات وسجن المدعى عليه السابع 8 سنوات، وسجن المدعى عليهم الثالث والمتهم التاسع والمتهم العاشر والمتهم الثاني عشر لكل واحد منهم مدة 5 سنوات مع إبعاد المدعى عليه الثاني عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، وسجن المدعى عليه الثامن مدة 4 سنوات و 6 اشهر، وسجن المدعى عليه الرابع والمتهم الحادي عشر مدة 4 سنوات لكل واحد منهما، مع إبعاد المدعى عليه الحادي عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه وسجن المدعى عليه السادس ثلاث سنوات.