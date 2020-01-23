في دقيقة "عمر".. الأهلي يقلب الطاولة في وجه الرائد ويسقطه بثنائية

في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قلب الأهلي الطاولة في وجه الرائد، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم - ختام الدور الأول - على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

بهذه النتيجة بقي الأهلي ثالثاً (29 نقطة) والرائد رابعاً (26 نقطة ).

وفي التفاصيل، ظهر الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين وإن كان الرائد الأكثر استحواذاً على الكرة لكنه كان استحواذاً سلبياً.

عند الدقيقة العاشرة تكفل القائم في التصدي لتسديدة لاعب الرائد رائد الغامدي.

كما ألغى حكم اللقاء شكري الحنفوش عند الدقيقة 32 هدفاً للرائد من قدم جهاد الحسين بداعي لمس الكرة يد الحسين قبل التسديد.

وواصل حارس الرائد "دوخه " تألقه وتصدى لتسديدة لاعب الأهلي "ليما " بكل براعة، كان ذلك عند الدقيقة 40.

مرت دقائق الشوط الثاني العشر بذات سيناريو الأول، لكن المدير الفني للأهلي السويسري "جروس" رمى بورقتين معاً متمثلتين في عبدالفتاح عسيري وحسين المقهوي عند الدقيقة 58 بغية بلوغ مرمى المستضيف.

وفي الدقيقة 66 يحتفل الرائد بهدفه الأول عن طريق محمد فوزير، الذي توج حضوره في هذا اللقاء بهذا الهدف في مرمى ياسر المسيليم.

رفض هداف الأهلي التاريخي عمر السومة الهزيمة وأعاد فريقه للواجهة بل وبهدفين متتاليين ( 84 ،85 ) حافظ الأهلي على مركزه الثالث في الدوري.

شهد اللقاء خروج " السومة " متأثراً بإصابته في الكتف الإيمن بعد إحرازه الهدف الثاني.