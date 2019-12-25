كسوف الشمس .. جامعتا المؤسِّس وشقراء تعلنان تأجيل الاختبارات للتاسعة

عقب توجيه وزير التعليم حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تأخير موعد الاختبارات المقرر انعقادها غداً الساعة الثامنة صباحاً لتصبح الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الناطق باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي؛ إن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ وجّه بالتأخير للبنين والبنات، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التعليم؛ نظراً لظاهرة كسوف الشمس المرتقبة صباح غد.

كما أعلنت جامعة شقراء، تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم غد بالجامعة، وجميع فروعها إلى الساعة 9 صباحاً بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري؛ أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات وزير التعليم، وحرصاً على سلامة منسوبي الجامعة، بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي، ونظراً للاتساع الجغرافي للجامعة، وتباعد الفروع، تعلن الجامعة تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالجامعة وجميع فروعها، إلى الساعة 9 صباحاً.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد وجَّه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.