بلجيكا تشدِّد إجراءات "كورونا" للحد من ارتفاع الإصابات

شملت غلق المطاعم والمقاهي

أغلقت المقاهي والمطاعم أبوابها اليوم الاثنين في بلجيكا، وذلك في إجراء يستمر شهرًا، وسيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وعزت الحكومة ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد توازيًا مع تزايد عدد حالات الاستشفاء الناجمة عن المرض.

ولم تفتح إلا المؤسسات التي تقدم طلبات خارجية أبوابها اليوم، ولاسيما في الحي الأوروبي في بروكسل، لكن هذه تشكل استثناء.

ومنذ أن أُعلن الإغلاق الجمعة الماضي، مرفقًا بحظر تجوُّل منذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا بدءًا من مساء اليوم، أطلق مسؤولون في قطاع المطاعم الصرخة معتبرين أن الإجراء سيشكل كارثة عليهم.

فيروس كورونا الجديد

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:32 PM

شملت غلق المطاعم والمقاهي

بلجيكا تشدِّد إجراءات "كورونا" للحد من ارتفاع الإصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت المقاهي والمطاعم أبوابها اليوم الاثنين في بلجيكا، وذلك في إجراء يستمر شهرًا، وسيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وعزت الحكومة ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد توازيًا مع تزايد عدد حالات الاستشفاء الناجمة عن المرض.

ولم تفتح إلا المؤسسات التي تقدم طلبات خارجية أبوابها اليوم، ولاسيما في الحي الأوروبي في بروكسل، لكن هذه تشكل استثناء.

ومنذ أن أُعلن الإغلاق الجمعة الماضي، مرفقًا بحظر تجوُّل منذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا بدءًا من مساء اليوم، أطلق مسؤولون في قطاع المطاعم الصرخة معتبرين أن الإجراء سيشكل كارثة عليهم.

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فيروس كورونا الجديد

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