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يشمل الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً

مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد

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أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.