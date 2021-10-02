رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل السعودية.. لحضورافتتاح بطولة العالم

وصل اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وعدد من منسوبي الاتحاد للمملكة العربية السعودية وتحديداً "جدة" مقر إقامة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021", التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي وتنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى التاسع من ذات الشهر وبمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم, إضافة لفريقي النور والوحدة ممثلي السعودية في البطولة بجانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019.