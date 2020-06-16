سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

لم توقع خسائر والقوات الأمنية عثرت على قاعدة الإطلاق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب أن الصواريخ الثلاثة التي أطلقت الليلة الماضية من حي المكاسب "غرب بغداد" ، لم توقع خسائر تذكر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية عثرت على قاعدة الاطلاق، وكان فيها صواريخ لم تنطلق تم إبطال مفعولها.

مطار بغداد الدولي العراق

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:34 AM

لم توقع خسائر والقوات الأمنية عثرت على قاعدة الإطلاق

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بغداد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب أن الصواريخ الثلاثة التي أطلقت الليلة الماضية من حي المكاسب "غرب بغداد" ، لم توقع خسائر تذكر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية عثرت على قاعدة الاطلاق، وكان فيها صواريخ لم تنطلق تم إبطال مفعولها.

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