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تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساء

"الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع".

وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء.