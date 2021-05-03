"سلطان بن سلمان": "نادي الطيران السعودي" مؤسسة وطنية مجنَّدة لخدمة الوطن والمواطن

عقب تكريم وزير الصحة منسوبيه نظير نقل مساهماتهم لمواجهة كورونا

أعرب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ لتكريمه أعضاء نادي الطيران السعودي نظير مساهمتهم الفاعلة في تقديم رحلات مجانية، ونقل مستلزمات طبية وعينات الدم والممارسين الصحيين إلى مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "نادي الطيران السعودي سخَّر طوال تاريخه كل إمكانياته لخدمة الوطن والمواطن". مثمنًا لوزير الصحة وفريق الوزارة أداءهم المتميز الذي أسهم في التصدي للجائحة.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد كرم مساء أمس الأحد عددًا من المتعاونين من منسوبي نادي الطيران السعودي لعملهم المتميز أثناء جائحة كورونا (كوفيد ١٩). وقال وزير الصحة أثناء التكريم: "أسهم أعضاء نادي الطيران السعودي في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية للتصدي للجائحة، وإنجاز مهام وزارة الصحة في هذا المجال، ومن بينها تقديم رحلات مجانية ونقل المعدات الطبية واللقاحات والتحاليل؛ الأمر الذي مكّن وزارة الصحة من أداء عملها بشكل متميز".