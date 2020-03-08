صور لا تصدق.. أشهر المعالم السياحية في العالم "خاوية على عروشها"

بسبب الفيروس وتداعياته

أظهرت صور التقطها العديد من المصورين أشهر المعالم السياحية في العالم خاوية من روادها، وقد كانت منذ أيام قليلة تشهد زحامًا شديدًا إلى أن تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ضربها في مقتل وتسبب في إخلائها من زوارها، فمن طوكيو وبكين ومرورًا بتايلاند وإيطاليا وباريس ونيويورك تظهر الصور كيف وصل الحال بأبرز المعالم السياحية في العالم.

ووهان الصينية

وقد نشرت السي إن إن تقريرًا أظهر مدينة ووهان الرئيسية في الصين - التي يُعتقد أنها أصل تفشي الفيروس - هي الأكثر تضررًا من الفيروس، وتظهر الصور وقد توقفت الحياة تمامًا لتبدو المدينة وكأنها مدينة أشباح.

تايلاند

وفي تايلاند، تلك الدولة التي يزوروها سنويًا 40 مليون سائح تقريبًا وخاصة القصر الملكي ونجده في الصور بلا زوار وخالي الوفاض.

ديزني لاند

ومن المعالم البارزة الأخرى التي تأثرت بشدة ملاهي ديزني لاند بهونج كونج، وتظهر الصورة عدم وجود أي زوار أو أطفال من مرتادي الملاهي في الأيام العادية.

طوكيو والقطار

طوكيو شهدت تأثيرًا كبيرًا للفيروس، حيث خلا قطارها السياحي الذي يكون في العادة ممتلئًا بالركاب.

إيطاليا والساحة

تشهد المواقع في إيطاليا أيضًا حالات ركود هائلة في حركة السير، وبينما تظهر صورة ساحة القديس بطرس والتي تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، خالية بشكل كبير من الناس، وتعد إيطاليا أكثر الدول تضرراً في أوروبا.

معرض برلين

هذا المكان الذي كان يستقبل ما يقارب من 200 ألف شخص من جميع أنحاء العالم تشرح الصورة كيف وصل الحال به إلى الإخلاء التام.

متحف اللوفر

يعد متحف اللوفر أكثر المناطق زيارة في باريس وربما لا يمكن لأي زائر أن يدخله إلا بالحجز الإلكتروني، وفي أغلب الأحوال تجد قائمة الانتظار طويلة تصل لعدة أيام، والصورة تظهره خاليًا من زواره ولا يوجد سياح يطلبون زيارته مثل العادة.