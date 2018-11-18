الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن بجدة.. ارتدى بدلة عسكرية ورتبة جندي أول

تحفّظ عليهما وعلى المركبة وسُلما إلى شرطة تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة

قادت يقظة رجال الأمن بدوريات جدة إلى ضبط مقيم يمني الجنسية، وهو يرتدي بدلة عسكرية منتحلاً صفة رجل أمن.

وتفصيلاً، أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بواجبها الميداني، المعتاد، اشتبهت في شخصين داخل مركبة مظللة بالكامل، بحي أم السلم، وعند استيقافهما والتأكد من وضعهما، اتضح أن أحدهما من الجنسية اليمنية، ويرتدي بدلة عسكرية، تابعة لأحد القطاعات، وبرتبة جندي أول، وبرفقته شخص آخر سعودي يُشتبه أن يكون من أصحاب السوابق؛ الذين يقومون بانتحال شخصية رجال الأمن.

وقد تم التحفظ عليهما وعلى المركبة وتسليمهما إلى شرطة المنتزهات، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.