"الجوازات" تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت

إلكترونياً.. دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز.

وأشارت إلى إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد السعودي.

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23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 02:59 PM

إلكترونياً.. دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز

"الجوازات" تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت

ذياب الشمري

الرياض

9 15,687

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز.

وأشارت إلى إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد السعودي.

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