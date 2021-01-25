فاجعة كروية .. مصرع 4 لاعبين برازيليين ورئيس نادٍ بطريقة مأساوية

تحطمت طائرتهم أثناء توجههم من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراة

لقي 4 لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الأحد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا، الاثنين.

وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري، إضافة إلى الرئيس لوكاس ميرا.

وجاء في البيان "في هذا الوقت الأليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".

وفي عام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في مدينة ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت إلى وفاة 71 شخصًا.

