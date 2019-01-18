"البيئة" تعلن وظائف إدارية للرجال والنساء مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

بالتعاون مع "الخدمة المدنية" .. على المراتب "5 و6 و7"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، توافر 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري؛ أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.

ودعا عسيري؛ الراغبين من المواطنين والمواطنات خريجي وخريجات المعاهد التخصّصية والدبلومات المتوسطة، والحاصلين على درجة "البكالوريوس"، إلى التقدُّم على الوظائف المشار إليها، وذلك من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولمدة خمسة أيام.