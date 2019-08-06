مكة .. تفعيل الخط الساخن للتدخّل السريع بمدينة الملك عبدالله الطبية

بهدف إنقاذ المصابين بـ "جلطات القلب والدماغ" أثناء موسم الحج

فعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، للعام الخامس على التوالي، الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكّن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدّسة ومستشفيات العاصمة المقدّسة لعلاج القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.

وخصصت المدينة الطبية أرقاماً للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدّسة ومكة المكرّمة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب وخط هاتفي بديل في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات, بالإضافة لرقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

ويعد الوقت العامل الأهم بين العوامل التي تحدّد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية؛ ما يعزّز أهمية توافر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن خلال موسم الحج.

ويهدف هذا الخط إلى اختصار الوقت في نقل الحالات وتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات التي تحقّق التطلعات وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك ضمن الدعم غير المحدود الذي توفره حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة لهم بمتابعة مباشرة وحيثية من وزارة الصحة.