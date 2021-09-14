لأول مرة.. سيدات السهـام يمثلن الوطن في المحفل العـالمي

الحكيـر اجتمع بالبعثـة السعـودية قبل المغـادرة

عقد مشعل الحكيـر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، اجتماعاً مع البعثة السعـودية المشاركة في "بطولة العالم للسهام في الولايات المتحدة الأمريكية – يانكتون" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16-26 سبتمبر الجـاري، حيث ستشارك ثلاث راميات سعوديات في منافسات القوس الأولمبي لأول مرة في بطولة رسمية، وهن: مشاعل العتيبي، سارة سامي بن سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة في القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و 3 آخرين في القوس الأولمبي هم: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". وسيرافق البعثة المدرب بول روبيرتس وإداري البعثة أسماء الشعبان، فيما سيشارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام في اجتماعات الاتحاد الدولي والتي ستعقد على هامش البطولة وتنطلق يوم الخميس القادم.

وقدم "الحكير" شكره للرماة والراميات على ما بذلوه خلال المعسكر الداخلي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وشدد على أهمية تحقيق النتائج الإيجابية وتشريف الوطن، مؤكداً أن شعاره الدائم سيكون "التفاؤل" بمستقبل مشرق لرياضة السهام.