خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 600 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 505447.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8944، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 491537.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 09:09 PM

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 600 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 505447.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8944، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 491537.

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